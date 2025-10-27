Detienen en Panamá a hombre sospechoso de asesinar a mujer dentro de cabina en Río Claro

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la detención en Panamá del hombre sospechoso de asesinar a una mujer dentro de una cabina en Río Claro de Golfito.

Se trata de un sujeto apellidado González, quien huyó a su país natal luego de que, en apariencia, le quitó la vida a Perla Lagos Oporta, una mujer de 35 años que, al parecer, era su expareja.

“Tras varias diligencias realizadas por la oficina de Interpol y con la colaboración de las autoridades panameñas, se logró detener en Panamá al supuesto sospechoso de cometer este delito.

Perla Lagos Oporta, de 35 años, fue encontrada sin vida dentro de una cabina en Río Claro de Golfito. Foto Facebook. (Facebook/Perla Lagos Oporta, de 35 años, fue encontrada sin vida dentro de una cabina en Río Claro de Golfito. Foto Facebook.)

“Se están realizando las coordinaciones correspondientes para traerlo a suelo costarricense”, detalló la Policía Judicial.

El crimen fue descubierto la noche de este domingo, cuando el cuerpo de Lagos fue encontrado dentro de una cabina que, al parecer, era alquilada por el sospechoso.

“En apariencia, ella se encontraba en unas cabinas con un hombre apellidado González, de nacionalidad panameña y, al parecer, tuvieron una discusión y el sospechoso le habría provocado traumas en el cuello por asfixia, causándole la muerte”, detalló el OIJ.

Trascendió que a eso de las 4 p.m. de este domingo, Lagos fue vista entrando con el sospechoso a dicha cabina, pero horas después el hombre se fue solo del lugar.

Se supo que un amigo de Perla habría sido quien alertó a las autoridades sobre la situación, indicándoles que Lagos no contestaba llamadas y que, al parecer, había sido víctima de agresiones a manos del sospechoso.