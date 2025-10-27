OIJ revela quién habría sido la persona que acabó de forma atroz con la vida de una mujer en una cabina

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló quién sería la persona detrás del atroz crimen de una mujer que fue hallada sin vida dentro de una cabina en Golfito, en la zona sur, la noche del domingo.

La oficina de prensa de la Policía Judicial reveló que la víctima de este hecho fue una nicaragüense apellidada Lagos, de 35 años. Ella fue encontrada dentro del baño de una cabina ubicada en Río Claro de Golfito.

La mujer falleció, al parecer, al ser asfixiada por el panameño.

En cuanto al sospechoso de arrebatarle la vida, el OIJ indicó que se trataría de un panameño apellidado González, quien fue visto junto a la mujer horas antes de que se diera el hallazgo la noche de este domingo.

Al parecer, González era la pareja sentimental de la mujer y, por circunstancias que se desconocen, se habría dado una riña entre ambos en esa cabina que, supuestamente, era alquilada por el canalero.

“En apariencia se encontraba en unas cabinas con un hombre apellidado González, de nacionalidad panameña, al parecer tuvieron una discusión y el sospechoso le habría provocado traumas en el cuello por asfixia, causándole la muerte”, detalló el OIJ.

Trascendió que a eso de las 4 p.m. de este domingo, Lagos fue vista entrando con el sospechoso a dicha cabina, pero horas después el hombre se fue solo del lugar, situación que llamó la atención de los encargados del sitio, quienes al revisar la cabina encontraron el cuerpo de la mujer.

Tras el crimen, el sospechoso se dio a la fuga y se presume que este, al parecer, habría cruzado la frontera hacia Panamá para huir de la justicia costarricense.