Video capta el aterrador momento en el que hombre es arrollado por tráiler que se fue para atrás

Al parecer, el vehículo pesado se fue para atrás debido a una supuesta falla en los frenos

Por Adrián Galeano Calvo

Una cámara de seguridad captó el aterrador momento en el que un hombre fue arrollado por las llantas de un tráiler que se fue hacia atrás, al parecer, a raíz de una falla mecánica.

El trágico hecho ocurrió en San Antonio del Tejar, en Alajuela, específicamente en calle Monge, a eso de las 9:45 a.m. de este lunes.

El hombre murió de forma inmediata tras ser arrollado por el pesado vehículo. Foto Facebook.
El hombre murió de forma inmediata tras ser arrollado por el pesado vehículo. Foto Facebook. (Facebook/El hombre murió de forma inmediata tras ser arrollado por el pesado vehículo. Foto Facebook.)

Según la Cruz Roja, la alerta que ingresó fue por una colisión entre un carro y un vehículo liviano, por lo que enviaron varias ambulancias al sitio.

En la escena, los paramédicos encontraron a un hombre de 36 años sin signos vitales y atendieron a cuatro personas más, las cuales no requirieron ser llevadas a un centro médico.

En un video grabado por una cámara de seguridad, el cual no publicaremos por respeto a los seres queridos del ahora fallecido, se observa cómo el hombre se encontraba detrás del tráiler y, en el momento en que este empieza a rodar hacia atrás, el sujeto intenta huir gateando, pero es ahí cuando las llantas le pasan por encima.

De momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima, pero de forma extraoficial se habla de que, en apariencia, se trataría del mismo conductor del tráiler.

En cuanto a lo sucedido, lo que se maneja preliminarmente es que, en apariencia, el tráiler habría sufrido una falla mecánica y el hombre se bajó a revisarlo, pero en ese momento fue cuando el vehículo se fue para atrás y lo arrolló.

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

