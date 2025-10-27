El huracán Melissa sube a categoría máxima y su próximo destino preocupa mucho

El huracán Melissa alcanzó categoría 5 con vientos de 260 km/h, según el NHC. AFP (-/AFP)

El huracán Melissa se fortaleció este lunes hasta alcanzar la categoría máxima en la escala Saffir-Simpson, con vientos cercanos a los 260 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, citado por AFP.

El fenómeno avanza lentamente por el Caribe, y su paso ya ha dejado cuatro personas fallecidas: tres en Haití y una en la República Dominicana, además de un adolescente reportado como desaparecido.

“El huracán Melissa es ahora de categoría 5. Los vientos destructivos, las marejadas ciclónicas y las inundaciones catastróficas empeorarán en Jamaica a lo largo del día y durante la noche”, advirtió el NHC en su último boletín.

Melissa, la tormenta número 13 de la temporada, amenaza con impactos severos en Jamaica y Cuba. AFP (RICARDO MAKYN/AFP)

Riesgo extremo por lluvias e inundaciones

Los meteorólogos alertaron que la lentitud del desplazamiento de la tormenta aumentará los daños, ya que las zonas bajo su trayectoria sufrirán condiciones severas durante horas.

A las 09H00 GMT del lunes, el huracán se ubicaba a 210 kilómetros al suroeste de Kingston, la capital jamaiquina, y a unos 500 kilómetros al suroeste de Guantánamo, Cuba.

El NHC pronosticó precipitaciones de hasta un metro de lluvia, posibles inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en Jamaica, Haití y República Dominicana.

Jamaica activa refugios y cierra su aeropuerto

El ministro de Gobierno Local de Jamaica, Desmond McKenzie, informó que se han abierto refugios en todo el país y pidió a la población no arriesgarse: “Esta es una apuesta que no se puede ganar. No se puede apostar contra Melissa”, afirmó.

El aeropuerto internacional de Kingston fue cerrado, al igual que los puertos marítimos, ante el riesgo de marejadas ciclónicas de hasta cuatro metros en la costa sur.

El Caribe se prepara para lluvias torrenciales y posibles deslizamientos de tierra. AFP (RICARDO MAKYN/AFP)

Víctimas y daños en el Caribe

En República Dominicana, un hombre de 79 años murió al ser arrastrado por un arroyo, mientras que un niño de 13 años sigue desaparecido. En Haití, la agencia de protección civil confirmó la muerte de tres personas debido al temporal.

“Te sientes impotente, incapaz de hacer nada, solo correr y dejar todo atrás”, dijo a AFP Angelita Francisco, una ama de casa de 66 años que debió evacuar su vecindario en Santo Domingo.

Próximo destino: el oriente de Cuba

Tras su paso por Jamaica, los meteorólogos prevén que Melissa se desplace hacia el norte y afecte el oriente de Cuba entre martes y miércoles, manteniendo su potencia y alto nivel de peligrosidad.

El NHC advirtió que los vientos destructivos podrían causar daños severos en infraestructuras y prolongados cortes de energía y comunicaciones.

Melissa es la decimotercera tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, que se extiende de junio a noviembre. El último gran huracán que golpeó Jamaica fue Beryl, en julio de 2024, que dejó al menos cuatro muertos.

Autoridades de Jamaica ordenaron evacuaciones y habilitaron refugios ante el paso de la tormenta. AFP (-/AFP)

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial. La información fue tomada de AFP y revisada por un editor para asegurar su precisión.