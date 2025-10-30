Corte decide suspender temporalmente a Randall Zúñiga, director del OIJ, tras denuncias por supuestas violaciones

La Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de suspender, de forma temporal, a Randall Zúñiga, director del OIJ, mientras investigan las tres denuncias que fueron presentadas en su contra por presuntos delitos de violación.

Los magistrados acordaron la medida provisionalísima de suspender, preventivamente, de sus funciones a Zúñiga, tras una sesión extraordinaria celebrada la tarde de este miércoles.

“La separación temporal se extenderá por un período de 15 días hábiles; este plazo tiene como propósito que la investigación avance y reúna elementos de prueba que permitan valorar el dictado de una medida cautelar por un período más amplio”, informó la Corte.

*Noticia en desarrollo.