Corte Suprema está reunida y podría tomar decisión sobre director del OIJ tras denuncias por violación

La Corte Suprema de Justicia se encuentra reunida para analizar la situación que se ha dado en torno a Randall Zúñiga, director del OIJ, quien acumula tres denuncias por el presunto delito de violación.

La oficina de prensa del Poder Judicial informó que los magistrados se reunieron la tarde de este miércoles, por lo que no se descarta que en las próximas horas puedan tomar una importante decisión.

“La tarde de este miércoles, el pleno de la Corte Suprema de Justicia se encuentra reunido analizando la situación disciplinaria y administrativa del señor director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El Poder Judicial informará oportunamente cualquier decisión que se adopte al respecto”, mencionó el Poder Judicial.

Randall Zúñiga, director del OIJ, aseguró que los hechos denunciados en su contra no son verdaderos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El martes la Corte Suprema de Justicia confirmó la apertura de la investigación disciplinaria contra el director del OIJ tras darse a conocer la primera de las tres denuncias que fueron interpuestas en su contra por el presunto delito de violación.

La Corte detalló que la investigación se tramita con el expediente número 25-3733-031-DI.

Según el Poder Judicial, la investigación administrativa fue instruida por la Presidencia de la Corte a través del Tribunal de la Inspección Judicial, con el objetivo de evaluar la actuación del funcionario y determinar posibles sanciones disciplinarias, de acuerdo con la normativa interna que regula la conducta de los miembros del Poder Judicial.