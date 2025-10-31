Randall Zúñiga denuncia audios falsos en redes sociales y asegura que existe un plan en su contra

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga López, actualmente suspendido de su cargo, se pronunció este jueves sobre la circulación de audios que, supuestamente, pertenecen a su voz, asegurando que son falsos.

En uno de los audios que circula, se haría referencia a exámenes médicos que habría tenido que realizarse para descartar una enfermedad de transmisión sexual.

El funcionario indicó que mañana solicitará por tercera vez acceso al expediente que se sigue en su contra, luego de que sus intentos previos le fueran negados.

“Hasta este momento, no tengo conocimiento del alcance de estas denuncias y, aparte de eso, voy a llevar prueba abundante y suficiente para respaldar mi caso”, señaló.

Zúñiga insistió en que la situación que se está desarrollando en su contra es parte de un plan orquestado políticamente.

“Se está demostrando que todo esto es orquestado, todo esto es un circo mediático, un show político que se está generando alrededor de mi persona y que solo busca afectarme directamente para que yo no pueda estar al frente del Organismo de Investigación Judicial”, declaró.

Zúñiga aseguró que presentará pruebas que, según él, desvirtuarán cualquier acusación falsa que se haya generado, mientras continúa la investigación del Ministerio Público sobre los presuntos delitos de violación.

