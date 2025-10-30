Identifican a muchacha de 29 años que sufrió una trágica muerte con el tren, Alajuela

Una mujer de apellido Jiménez, de 29 años, sufrió una trágica muerte al ser golpeada por el tren.

La Cruz Roja recibió la alerta cerca de las 4 p. m. de este miércoles 29 de octubre, a la altura de Río Segundo de Alajuela. Cincuenta minutos después el OIJ fue alertado de esta muerte.

“La mujer se encontraba en las cercanías de la líneas del tren y por razones que se desconocen no se percató que el tren se disponía a transitar sobre el sector en el que ella se encontraba y la impacta”, detallaron en la oficina de prensa judicial.

La mujer de apellido Jiménez, de 29 años, falleció en Río Segundo de Alajuela al ser golpeada por el tren. Foto: Ilustrativa (Rafael Pacheco Granados)

La víctima falleció en el sitio. En apariencia era vecina de Grecia, Alajuela.

Los vecinos señalaron que ese sector el paso es angosto y muchas personas lo utilizan para cortar camino.

Esta es la segunda muerte que ocurre en este año al ser golpeado por el tren, la víctima fue identificada como Allan Vargas Sánchez.