Autoridades hallan a muchacha sin vida, presumen que fue golpeada por el tren

La Cruz Roja informó que se trata de una joven de entre 20 y 25 años

Por Adrián Galeano Calvo

Una trágica escena fue encontrada por personal de la Cruz Roja la tarde de este miércoles en Alajuela, donde, cerca de las vías del tren, hallaron el cuerpo sin vida de una muchacha.

Así lo confirmó la oficina de prensa de la Benemérita, la cual indicó que se trata de una joven de entre 20 y 25 años que, en apariencia, habría sido embestida por el tren.

El incidente ocurrió pasadas las 4 p.m. de este miércoles, en el sector de Río Segundo de Alajuela.

El trágico hecho ocurrió en Río Segundo de Alajuela. (Rafael Pacheco Granados)

Cruz Roja Costarricense responde a una emergencia en la que se atiende a una mujer, la cual es localizada sin signos vitales, presuntamente, víctima de un atropello por el tren”, detalló la Benemérita.

Fotografías que circulan en redes sociales, las cuales no publicaremos por respeto a los seres queridos de la joven, muestran que la muchacha quedó tendida boca abajo a pocos centímetros de la vía férrea.

De momento, se desconoce la identidad de la ahora fallecida.

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

