De una forma muy especial dieron último adiós a hombre que fue arrollado por tráiler que se fue para atrás

Roy Miguel Rivera Herrera, el hombre que murió arrollado por un tráiler que se fue para atrás en Alajuela, fue despedido por sus seres queridos de una forma muy especial.

Este miércoles se llevaron a cabo las honras fúnebres de Rivera, quien, al parecer, se ganaba la vida como trailero.

El funeral fue realizado en la iglesia católica de Quebradas de Tambor, Alajuela.

Dan último adiós a hombre que murió arrollado por tráiler en Alajuela.

En un video compartido en redes sociales se observa un momento muy especial que vivieron los seres queridos de Rivera, cuando el ataúd en el que se encontraba su cuerpo fue trasladado en la parte trasera de un tráiler, rodeado de arreglos florales y junto a una pancarta con su fotografía.

Rivera fue sepultado en el camposanto Las Mercedes, en la Cooperativa, en Grecia de Alajuela.

El mortal accidente ocurrió la mañana del pasado lunes en San Antonio del Tejar, en Alajuela, específicamente en calle Monge, informaron las autoridades.

Roy falleció, al parecer, a consecuencia de una falla mecánica del tráiler que manejaba.

En un video grabado por una cámara de seguridad, el cual no publicaremos por respeto a los seres queridos de Rivera, se observa cómo este se encontraba detrás del tráiler que andaba manejando y, en el momento en que este empieza a rodar hacia atrás, Roy intenta huir gateando, pero es ahí cuando es arrollado por el vehículo.

Las autoridades no han dado una versión oficial sobre lo sucedido, pero preliminarmente se habla de que pudo darse a consecuencia de una falla mecánica.