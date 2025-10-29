Ultra Morada está de luto por atroz crimen de mujer dentro de cabina en Golfito

La Ultra Morada está de luto por un atroz crimen ocurrido este domingo dentro de una cabina en Río Claro de Golfito, zona sur del país, pues en ese sitio fue asesinada una de sus integrantes.

Se trata de Perla Lagos Oporta, de 35 años, quien falleció, al parecer, a manos de su expareja, un panameño apellidado González Acuña, quien fue detenido horas después en Panamá.

Perla Lagos era una apasionada seguidora del Saprissa. Foto Podcast de la Hinchada. (Facebook/Perla Lagos era una apasionada seguidora del Saprissa. Foto Podcast de la Hinchada.)

Varias páginas de Facebook dedicadas a apoyar al Deportivo Saprissa lamentaron la trágica muerte de “Perlita”, quien era una apasionada seguidora del club morado.

El programa El Pódcast De La Hinchada usó su página de Facebook para dedicarle un sentido mensaje a Lagos, quien, en apariencia, formaba parte de la peña “Los de Pavas”.

“Hoy la hinchada está de luto. A Perla no la calló la vida, la calló la violencia. Su nombre se suma a una lista que nunca debió existir. El fútbol nos une, pero esta lucha nos obliga a alzar la voz como país. Por Perla, por todas. Ni una más”.

Perla Lagos, de 35 años, fue encontrada sin vida el domingo. (Redes sociales/Redes sociales)

La página Ultras Santa Pasión también se unió a ese mensaje, lamentando lo que le sucedió a Perlita.

“Nos unimos al dolor de sus familiares en estos difíciles momentos, la pérdida de una gran persona como lo fue Perlita, la conocimos por ser una mujer alegre y siempre con una gran sonrisa y siempre dándole el mejor de los apoyos al Monstruo morado. En paz descanse, ahora alientas desde el cielo”.

El atroz crimen fue descubierto la noche del domingo, cuando las autoridades encontraron el cuerpo de Lagos, quien era madre de una niña de 8 meses, en el baño de una cabina que, al parecer, era alquilada por el sospechoso.

“En apariencia, ella se encontraba en unas cabinas con un hombre apellidado González, de nacionalidad panameña y, al parecer, tuvieron una discusión y el sospechoso le habría provocado traumas en el cuello por asfixia, causándole la muerte”, detalló el OIJ.