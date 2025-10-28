Sucesos

Grupo limonense de baile llora la muerte de una de sus integrantes en mortal tiroteo contra pareja de novios

Joven fue asesinada junto a su novio cuando viajaban en un carro

Por Silvia Coto
Alexandra Zúñiga fue asesinada junto a su novio en Limón
Alexandra Zúñiga fue asesinada junto a su novio en Limón (cortes/Cortesía)

El grupo de baile The Mystics está de luto por la muerte de Alexandra Zúñiga, quien falleció junto a su pareja en un tiroteo ocurrido este lunes en el barrio Los Cangrejos en Limón.

A través de Facebook, sus compañeros compartieron un emotivo mensaje:“Hoy The Mystics estamos de luto, despedimos con profundo dolor a nuestra compañera y amiga Alexandra Zúñiga“.

Alexandra era reconocida por el baile y su alegría contagiosa.“Su energía, alegría y espíritu seguirán siendo parte de The Mystics por siempre”, detalla el mensaje.

Alexandra viajaba con su novio en un carro la tarde de este lunes, cuando fueron atacados a balazos.

La Cruz Roja confirmó que ambos fallecieron de inmediato, de momento se desconocen los motivos del ataque.

Los cuerpos fueron trasladados el OIJ a la Medicatura Forense, el caso está en investigación

