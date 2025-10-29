Hombre que se fugó de centro penal fue sorprendido cuando estaba esperando un bus

Haciendo fila en una parada de buses, como cualquier persona normal, así fue sorprendido un privado de libertad que la mañana de este miércoles logró fugarse de un centro penal.

Se trata de un hombre apellidado Corea Delgado, quien se las ingenió para escapar de la Unidad de Atención Institucional (UAI) Reinaldo Villalobos Zúñiga, ubicada en Alajuela.

La libertad le duró muy poco al hombre apellidado Corea. Foto Justicia. (Cortesía/La libertad le duró muy poco al hombre apellidado Corea. Foto Justicia.)

Tras darse a conocer la fuga del sujeto, las autoridades empezaron a difundir fotografías suyas, con el objetivo de recibir información de su paradero.

La fuga de Corea llegó a su fin minutos antes del mediodía de este miércoles, pues oficiales de la Fuerza Pública lo sorprendieron cuando se encontraba en San José.

“La aprehensión se efectuó en Avenida 1, calles 12-14, distrito Merced, en una parada de bus, cuando en un recorrido los efectivos observaron a un sujeto que cumplía con las características brindadas por las autoridades penitenciarias.

“Al abordarlo, se le invitó a mostrar sus pertenencias, pero no tenía nada que lo comprometiera. El sujeto se identificó con su nombre, apellidos y número de cédula, por lo que al efectuar las verificaciones correspondientes, se percataron de que se trataba del masculino en fuga”, informó Seguridad Pública.

El Ministerio de Justicia y Paz ordenó la apertura de una investigación interna para determinar eventuales responsabilidades en la evasión de este sujeto.