Detalle que no tuvieron en cuenta, dejaría en evidencia a sospechosos de matar a pareja de europeos

Rüdiger Schickhaus, de 60 años, y su esposa Manuela Daxer, una austriaca, de 57 años, víctimas de un brutal asesinato en Quepos, fueron atacados luego de una supuesta reunión con una pareja dedicada a bienes y raíces, interesados en la hermosa propiedad del matrimonio.

Rüdiger recibió un impacto de bala en la cabeza, mientras que a Manuela la encontraron con tres disparos.

El homicidio ocurrió entre el viernes 19 de setiembre del 2025 en la noche y el sábado 20 de setiembre en la mañana, esto lo logró determinar el OIJ, porque uno de los sospechosos contrató un servicio de vagoneta con tierra para que en apariencia enterraran a las víctimas.

“Ese servicio se solicitó el sábado alrededor de las dos casi tres de la tarde, siendo que las diferentes ferreterías ya a esa hora prácticamente están cerradas, quedó pendiente ese servicio para el lunes siguiente, que fue cuando llegó la vagoneta con ese material y que creemos fue utilizado para dar sepultura al matrimonio”, señaló Zúñiga.

Así descubrieron homicidio de esposos europeos

El crimen fue descubierto entre la tarde y noche del lunes 22 de setiembre, cuando el OIJ encontró los cuerpos de la pareja enterrados a pocos metros de su casa, tras recibir la alerta de un asalto a la vivienda.

Además de esta contratación, los sospechosos andaban con un carro Audi, el cual chocaron al salir de la propiedad, y parte del fuselaje del vehículo fue encontrado por los investigadores del OIJ, quienes dieron con este vehículo.

Hay tres personas detenidas por este macabro hecho: un sujeto de apellido Elizondo, dedicado a los bienes raíces; la pareja de él, una mujer de apellido Rubio, de 33 años, una colombiana nacionalizada costarricense; así como otro hombre de apellido Sanabria, de 25 años.