Audi se convirtió en la clave para dar con sospechosos del asesinato de esposos europeos en Quepos

Rüdiger Schickhaus y su esposa Manuela Daxer fue hallada sin vida en Quepos, y un pequeño detalle del carro de los sospechosos reveló el crimen

Por Alejandra Morales

Rüdiger Schickhaus, de 60 años, y su esposa Manuela Daxer, una austriaca, de 57 años, asesinados en Costa Rica, aparentemente, habrían sido atacados por un sujeto de apellido Elizondo, dedicado a los bienes raíces, así como por otro hombre de apellido Sanabria, de 25 años.

A ellos los detuvieron este martes 29 de octubre del 2025, mediante allanamientos en La Unión de Cartago y en Curridabat.

Un carro Audi se convirtió en evidencia fundamental para dar con los sospechosos, así lo confirmó Randall Zúñiga, director del OIJ.

Manuel Daxer y Rüdiger Schickhaus son la pareja de extranjeros asesinados en Quepos. Foto tomada de internet.
Sospechosos de asesinar a Manuela Daxer y Rüdiger Schickhaus en Quepos dejaron evidencias importantes que permitieron su captura. (Internet/Manuel Daxer y Rüdiger Schickhaus son la pareja de extranjeros asesinados en Quepos. Foto tomada de internet.)

“Se logra determinar que ellos utilizaron un vehículo Audi, con el cual cuando salen de la propiedad tienen una leve colisión dentro del terreno y hay una parte del fuselaje de este vehículo que queda en la zona, esto fue decomisado y nos da la conexión con este carro”, detalló Zúñiga.

Agregó, que los sospechosos se llevaron el vehículo del matrimonio atacado y se lo trasladaron hacia San José.

El crimen fue descubierto el pasado lunes 22 de setiembre, cuando el OIJ encontró los cuerpos de la pareja enterrados a pocos metros de su casa, tras recibir la alerta de un asalto a la vivienda.

El OIJ informó que el cuerpo de Rüdiger presentaba un impacto de bala, mientras que en el de Manuela encontraron tres disparos. Además, la Policía Judicial confirmó que los asesinos rociaron cal sobre los cuerpos, al parecer, para acelerar su descomposición y mitigar los olores.

