Esposos europeos compartieron con sus asesinos antes de ser brutalmente atacados en Quepos

Rüdiger Schickhaus, de 60 años, y su esposa Manuela Daxer, una austríaco-alemana, de 57 años, habrían compartido con los principales sospechosos de su cruel muerte en Quepos, en el Pacífico de Costa Rica.

Así lo determinó la investigación judicial y la cual detalló Randall Zúñiga, director del OIJ, durante la captura de los tres sospechosos, un sujeto dedicado a los bienes y raíces de apellido Elizondo, de 31 años, otro hombre de apellido Sanabria, de 25 años y una mujer de apellido Rubio, de 33 años.

“Se logró determinar que estas personas hicieron una opción de compra y venta con esta pareja austríaco-alemana, pero, al final no lograron pagar este depósito y después, como parte del móvil de este homicidio, tenemos la apropiación del lote como tal, junto con la casa”, indicó Zúñiga.

La mujer de apellido Rubio, de 33 años, es una colombiana nacionalizada costarricense y es la compañera sentimental de Elizondo.

“También tendría una participación, no directa con el homicidio, pero sí como parte del crimen”, afirmó el líder judicial sobre la participación de la mujer en este hecho.

La motivación de los sospechosos para cometer el crimen fue apoderarse de la propiedad de las víctimas extranjeras, así lo tienen en la línea investigativa.

A los tres sospechosos los capturaron este miércoles 29 de octubre, mediante allanamientos en La Unión de Cartago y Curridabat en San José.

El brutal homicidio fue descubierto el pasado lunes 22 de setiembre en Cerros de Quepos.