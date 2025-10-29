Hombre muere en incendio que consumió cuatro viviendas en barrio Cristal, Goicoechea

Un enorme incendio consumió cuatro viviendas la madrugada de este miércoles 29 de octubre en barrio Cristal de Goicoechea, San José y lamentablemente confirmaron la muerte de un hombre de aproximadamente 60 años.

Las llamas fueron controladas, evitando que se pasaran a otras casas, pero la situación mantuvo en vilo a los rescatistas por al menos tres horas, ya que reportaron la desaparición de un hombre, que vivía en una de las casas afectadas.

Incendio en barrio Cristal en Goicoechea cobra la vida de un hombre, este miércoles 29 de octubre del 2025. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

El bombero Mauricio Montero detalló que el incendio fue muy agresivo y lo atendieron a las 4:27 a. m.

Los rescatistas salvaron a dos adultos y a dos niños; sin embargo, tras la búsqueda del hombre confirmaron horas después la muerte del hombre.

Se trataría de la víctima 18 fallecida en incendios.

Las causas de estas llamas no han sido determinadas de momento.