El dramático relato de un sobreviviente de mortal incendio en el hotel Oriente en San José

Las víctimas serían tres hombres y dos mujeres. Foto: Rafael Pacheco

Los inquilinos del hotel Oriente en San José aseguran que el incendio que acabó con la vida de cinco personas la madrugada de este jueves empezó en la habitación 51.

Incendio la Merced, San José

Las causas del incendio en el hotel están en investigación. Foto: Rafael Pacheco Granados

Los afectados aseguran que durante la noche del miércoles ingresó una persona que nunca se había quedado en el hotel y que nunca la habían visto, al parecer, estuvo quemando algo en la habitación.

El fuego empezó en el tercer piso del hotel. Foto: Rafael Pacheco Granados

El techo colapsó y cayó sobre las víctimas.

“El fuego empezó ahí y se vino como de los ventanales del frente para atrás, se escuchó una explosión, solo había una puerta de entrada y salida, además de las gradas de emergencia, pero estaban cerradas con alambre metálico, tenía tantas vueltas que no se podían quitar”, dijo Mario Chavarría, sobreviviente.

Los sobrevivientes escucharon una fuerte explosión. Foto: Rafael Pacheco Granados

Tres de los cuerpos quedaron cerca y los otros fueron encontrados cerca de la puerta de acceso al tercer piso. Foto: Bomberos

La alerta se dio a las 2:33 de la madrugada a 50 metros del Mercado Borbón. El hotel ocupaba el segundo y tercer piso de un edificio, en la primera planta hay varios locales comerciales que no sufrieron daños.

Don Héctor Chaves, director de Bomberos, aseguró que la alerta del incendio fue tardía, desconocen las razones, ya que cuando ellos llegaron el fuego se encontraba demasiado avanzado.

Según la primera información dada a Bomberos, en el hotel la administradora reportó que había 21 personas, por lo que primero encontraron a cuatro víctimas, dos parejas, y luego encontraron debajo de varios escombros del techo, que colapsó por completo, el quinto cuerpo.

Cinco personas fallecieron en un hotel en el centro de San José.

Los cadáveres quedaron completamente carbonizados.

Durante la atención de la emergencia, los bomberos manejaban la versión de que 15 personas lograron salir y uno estaba desaparecido.

Mauricio Montero, jefe de Batallón, aseguró que: “Se realizó una minuciosa inspección, el techo colapsó y se tuvo que remover en partes con mucho cuidado para buscar, pero no logramos encontrar más de cinco víctimas, creemos que la persona logró salir”, explicó.

Según Jonathan Madrigal, sobreviviente, una de las parejas eran cuidacarros y llegaron al hotel una hora antes de la desgracia.

“Ellos llegaron poco antes y no lograron salir, es muy doloroso lo que ocurrió, todos nos conocíamos”, dijo.

La otra pareja que falleció era la de unos adultos mayores que Bomberos confirmó murieron abrazados.

Don Israel Bonilla, es otro de los sobrevivientes, él estaba escuchando música cristiana con unos audífonos cuando empezó el incendio.

El hombre narró qué tenía 25 años de vivir en el hotel, desde que se llamaba El Moderno.

“Yo iba y venía del hotel, pero en los últimos siete años vivía aquí todos los días, yo escuché algo y pensé que era un pleito, pero luego escuché como un estruendo”, dijo el hombre

La explosión de los ventanales fue lo que alertó al sobreviviente de que había fuego, por lo que apenas se percató de lo que ocurría, logró salir, mientras escuchaba los gritos de “fuego, fuego”.

En el hotel vivían muchos vendedores ambulantes.

El hombre aseguró que están muy dolidos por lo ocurrido, ya que todos se conocían de vista y convivían. Él agradeció estar con vida.

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) trabajaron durante varias horas en el levantamiento de los cuerpos y también en investigar las primeras causas del fuego para determinar si fue provocado o qué pudo haber ocurrido.

Muchas personas que caminaban este jueves por San José se acercaron al hotel para tomar fotos o preguntar por lo sucedido. También hubo un caso de un joven muy preocupado que pensaba que su primo era una de las víctimas, ya que lo llamaba y no le contestaba, en medio de esa angustia lo vio conversando con otras personas y le volvió el alma al cuerpo.

En el hotel vivían principalmente vendedores ambulantes que llegaban a dormir y pagaban por día. Algunos eran clientes fijos y otros llegaban cuando podían.

La alerta del incendio en el hotel se dio a las 3:30 de la madrugada.

El OIJ todavía no ha brindado las identidades de los fallecidos.

Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, aseguró que el hotel tenía los permisos al día desde el año 2016.

Muchas personas se acercaron a ver qué ocurrió en el hotel. Foto: Silvia Coto

En un censo de cuarterías que se realizó en el 2020 no estaba incluido ese hotel, en otro realizado en el 2022 tampoco se incluyó.

Este es el incendio con más víctimas mortales del 2025.