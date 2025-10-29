Sucesos

Privado de libertad se fuga del centro penal Reynaldo Villalobos y piden ayuda para localizarlo

Alerta en San José por fuga de privado de libertad

Por Alejandra Morales

Un privado de libertad de la Unidad de Atención Integral (UAI) Reynaldo Villalobos, Alajuela logró escapar del centro penal y es buscado por las autoridades.

Se trata de un sujeto de apellidos Corea Delgado, de 49 años, su estatura es de 1.54 metros, contextura delgada, piel morena con tatuajes visibles en brazo y pecho.

El Ministerio de Justicia informó de la huida este miércoles 29 de octubre, que fue cuando ocurrió el escape.

Un privado de libertad de apellidos Corea Delgado, de 49 años, huyó de la UAI Reynaldo Villalobos, es buscado por las autoridades. Foto: Ministerio de Justicia
Si usted ve a este sujeto o sabe dónde se encuentra, alerte a la Policía o bien llame al 9-1-1.

“El Ministerio de Justicia y Paz ordenó una investigación interna para determinar responsabilidades”, señalaron en la oficina de prensa de esta institución.

Corea Delgadoprivado de libertad en fugaUAI Reynaldo Villalobos
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

