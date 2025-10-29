Privado de libertad se fuga del centro penal Reynaldo Villalobos y piden ayuda para localizarlo

Un privado de libertad de la Unidad de Atención Integral (UAI) Reynaldo Villalobos, Alajuela logró escapar del centro penal y es buscado por las autoridades.

Se trata de un sujeto de apellidos Corea Delgado, de 49 años, su estatura es de 1.54 metros, contextura delgada, piel morena con tatuajes visibles en brazo y pecho.

El Ministerio de Justicia informó de la huida este miércoles 29 de octubre, que fue cuando ocurrió el escape.

LEA MÁS: Audi se convirtió en la clave para dar con sospechosos del asesinato de esposos europeos en Quepos

Un privado de libertad de apellidos Corea Delgado, de 49 años, huyó de la UAI Reynaldo Villalobos, es buscado por las autoridades. Foto: Ministerio de Justicia (Ministerio de Justicia/Ministerio de Justicia)

LEA MÁS: A pocos meses de cumplir su sueño, joven muere asesinada dentro de un carro en Limón

LEA MÁS: El expediente revela el infierno que vivió Nadia Peraza antes de ser asesinada

Si usted ve a este sujeto o sabe dónde se encuentra, alerte a la Policía o bien llame al 9-1-1.

“El Ministerio de Justicia y Paz ordenó una investigación interna para determinar responsabilidades”, señalaron en la oficina de prensa de esta institución.