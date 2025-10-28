A pocos meses de cumplir su sueño, joven muere asesinada dentro de un carro en Limón

Alexandra Zúñiga Pineda, de 20 años, estaba a solo cuatro meses de cumplir el sueño profesional por el que tanto había luchado; lamentablemente, la violencia la convirtió en la mujer número 65 asesinada en Costa Rica en este 2025.

La joven estaba a un cuatrimestre de graduarse como bachiller de enfermería, y añoraba continuar con la licenciatura para poder ejercer su carrera.

Era estudiante de la Universidad Santa Lucía, con sede en Guápiles, que también lamentó la muerte de la estudiante.

Así lo dijo a La Teja un hermano de Alexandra, quien prefirió que nos reserváramos su nombre.

Alexandra Zúñiga fue asesinada junto a su novio en Limón (cortes/Cortesía)

Así es recordada Alexandra Zúñiga asesinada en Limón

Alexandra era la tercera de cuatro hermanos y, al igual que sus parientes, se esforzaba por ser profesional.

“Era una muchacha muy alegre, muy inteligente, de muy buenos valores, una buena hermana, una buena hija, y nos deja realmente un dolor muy grande, sinceramente, porque nadie está preparado para esto.

“Tenía muchos años de impulsarla y decirle que podíamos ser profesionales, porque nuestra familia le ha puesto mucho a la vida. Nosotros queríamos romper con cadenas [refiriéndose a no ser profesionales]. Intenté siempre ser un hermano ejemplo para ella, para que se sintiera, pues, impulsada”, manifestó el hermano.

La joven fue asesinada en el barrio Los Cangrejos, en Limón, cuando viajaba de acompañante de un carro. Junto con ella también murió un hombre de apellido Gutiérrez, de 28 años.