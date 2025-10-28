Fiesta terminó en tragedia: hombre queda en cuidados intensivos tras brutal golpiza en San Ramón

Un hombre permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital México al ser víctima de una brutal golpiza que sufrió en una fiesta en San Ramón de Alajuela.

Tres hombres de apellidos Noguera Espinoza, Arguedas González, Morales Ballestero y una mujer de apellidos López Ramírez son sospechosos de este atroz hecho. Ellos fueron detenidos por orden de la Fiscalía Adjunta de San Ramón.

Son investigados por tentativa de homicidio.

Mes y medio internado

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron la madrugada del domingo 14 de septiembre, en San Pedro de San Ramón, cuando, al parecer, estaban reunidos en una fiesta.

“En ese momento, el ofendido llegó a la actividad, junto a otras cuatro personas.

En apariencia, se dio un conflicto en el grupo, por lo que se cree que la víctima intervino y se presume que los sospechosos la golpearon en reiteradas ocasiones”, confirmaron en el Ministerio Público.

Producto de las lesiones, el ofendido se encuentra hospitalizado luchando por la vida.

El caso corresponde al expediente 25-001857-0068-PE.

