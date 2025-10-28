Sucesos

Ya se sabe quiénes son las víctimas del ataque armado en motel

Hombre asesinado se gana la vida como conductor de plataforma

Por Silvia Coto

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó la mañana de este martes al hombre asesinado y la mujer herida en un motel en Pavas.

El hombre que falleció en el sitio por las múltiples heridas de bala que recibió era de apellido Montero de 44 años y la mujer de apellido Cedeño de 35 ellos llegaron al motel en un carro.

La mujer herida y el hombre asesinado en un motel en Pavas ya fueron identificados. (Silvia Coto)

Del hombre se sabe que era conductor de una plataforma de transporte, hasta el momento, se desconoce si existía una relación sentimental entre ellos o si se trataba de un servicio.

Los hechos ocurrieron a las 10:36 p.m., del lunes, en el motel Nube Blanca, ellos iban llegando al lugar cuando dos pistoleros en una moto los atacaron a balazos.

La mujer fue trasladada en condición grave al hospital San Juan de Dios.

motel pavasasesinado pavasorganismo de investigación judicialpareja atacada a balazosmotel nube blanca
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

