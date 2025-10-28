Ya se sabe quiénes son las víctimas del ataque armado en motel

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó la mañana de este martes al hombre asesinado y la mujer herida en un motel en Pavas.

El hombre que falleció en el sitio por las múltiples heridas de bala que recibió era de apellido Montero de 44 años y la mujer de apellido Cedeño de 35 ellos llegaron al motel en un carro.

La mujer herida y el hombre asesinado en un motel en Pavas ya fueron identificados. (Silvia Coto)

Del hombre se sabe que era conductor de una plataforma de transporte, hasta el momento, se desconoce si existía una relación sentimental entre ellos o si se trataba de un servicio.

Los hechos ocurrieron a las 10:36 p.m., del lunes, en el motel Nube Blanca, ellos iban llegando al lugar cuando dos pistoleros en una moto los atacaron a balazos.

La mujer fue trasladada en condición grave al hospital San Juan de Dios.