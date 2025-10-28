Así fue como ocurrió mortal ataque contra pareja en motel

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio detalles la mañana de este martes de cómo ocurrió el ataque a balazos que acabó con la vida de un hombre y dejó herida a una mujer en un motel en Pavas.

El violento ataque ocurrió en el motel Nube Blanca.

El crimen ocurrió a las 10:36 p.m., del lunes, un hombre de apellido Montero de 44 años y una mujer de apellido Cedeño de 35 llegaron al motel en un carro.

“Ambos iban ingresando en un vehículo al lugar siendo que se encontraban en el parqueo cuando al parecer ingresó una moto con dos sujetos y les dispararon en varias ocasiones”, indicó el OIJ.

Las heridas le causaron la muerte al hombre en el lugar, además la mujer fue trasladada en condición grave al hospital San Juan de Dios.

Se desconoce el móvil de este homicidio y si las víctimas serían pareja sentimental, ya que, al parecer el hombre trabaja para una plataforma de transporte privado.

El caso se encuentra en investigación.