Asesinan a hombre y hieren a mujer en motel en Pavas

Un hombre fue asesinado a balazos y una mujer fue herida durante un violento ataque en el motel Nube Blanca, en Pavas, San José.

Un hombre fue asesinado en un motel de Pavas y una mujer fue herida

Según el reporte preliminar de las autoridades, la emergencia se registró el lunes a las 10:01 p. m., cuando se alertó sobre detonaciones dentro del establecimiento. En el lugar, los socorristas encontraron a un hombre con múltiples heridas de arma de fuego, sin signos vitales.

LEA MÁS: Expediente del caso Nadia Peraza revela aterrador hallazgo: un libro usado como guía para el crimen

A su lado se hallaba una mujer con impactos de bala en el tórax y el abdomen, quien fue trasladada en condición crítica al hospital San Juan de Dios por una unidad de soporte avanzado de la Cruz Roja.

LEA MÁS: Director del OIJ, Randall Zúñiga, fue denunciado por violación

Sin identificar

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentaron en el sitio para realizar el levantamiento del cuerpo .

LEA MÁS: Grupo limonense de baile llora la muerte de una de sus integrantes en mortal tiroteo contra pareja de novios

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de las víctimas ni se reportan detenciones relacionadas con el caso.