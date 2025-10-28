Sucesos

Hombre pierde la vida tras brutal ataque con cuchillo en Pérez Zeledón

La víctima es un hombre recibió heridas de arma blanca en el rostro y el cuello

Por Silvia Coto
04/12/2023 Un hombre baleado sobre la carretera en San Sebastián San José los agentes del OIJ en el lugar. Foto Alonso Tenorio
Las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo. Foto Alonso Tenorio, ilustrativa (Alonso_Tenorio)

Un hombre fue asesinado a puñaladas la madrugada de este martes en Pérez Zeledón.

El crimen sacudió a la comunidad de Juntas de Pacuar, en Daniel Flores, Pérez Zeledón.

Según confirmó la Cruz Roja, el reporte ingresó a las 2:04 a. m., cuando se alertó sobre un hombre herido por arma blanca. Al llegar al sitio, los socorristas encontraron al hombre con múltiples heridas en la cara y el cuello, y al ser valorado, no presentaba signos de vida.

Una unidad básica de la Cruz Roja atendió la emergencia y dio aviso a las autoridades judiciales, quienes se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizará la autopsia para determinar las causas exactas de la muerte e identificar a la víctima.

Hasta el momento, no se reportan detenciones relacionadas con el hecho.

hombre fue asesinado a puñaladasPérez zeledóncruz rojaJuntas de PacuarDaniel Flores Pérez Zeledón
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

