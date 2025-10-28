Hombre pierde la vida tras brutal ataque con cuchillo en Pérez Zeledón

Las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo. Foto Alonso Tenorio, ilustrativa (Alonso_Tenorio)

Un hombre fue asesinado a puñaladas la madrugada de este martes en Pérez Zeledón.

El crimen sacudió a la comunidad de Juntas de Pacuar, en Daniel Flores, Pérez Zeledón.

Según confirmó la Cruz Roja, el reporte ingresó a las 2:04 a. m., cuando se alertó sobre un hombre herido por arma blanca. Al llegar al sitio, los socorristas encontraron al hombre con múltiples heridas en la cara y el cuello, y al ser valorado, no presentaba signos de vida.

Una unidad básica de la Cruz Roja atendió la emergencia y dio aviso a las autoridades judiciales, quienes se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizará la autopsia para determinar las causas exactas de la muerte e identificar a la víctima.

Hasta el momento, no se reportan detenciones relacionadas con el hecho.