Corte Suprema abrirá investigación administrativa contra el director del OIJ tras denuncia por violación

El director del OIJ, Rándall Zúñiga, enfrentará una investigación administrativa (OIJ/Cortesía)

La Corte Suprema de Justicia confirmó que, además de la causa penal contra el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga López, se ha solicitado la apertura de una investigación administrativa para determinar eventuales responsabilidades disciplinarias.

El caso, registrado bajo el expediente 25-000359-1883-PE, está relacionado con una denuncia por presunta violación y actualmente se encuentra en investigación, por lo que la Corte indicó que no puede brindar detalles públicos conforme al artículo 295 del Código Procesal Penal.

La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia instruyó al Tribunal de la Inspección Judicial iniciar el proceso administrativo, cuyo objetivo es valorar la actuación del funcionario y determinar posibles sanciones disciplinarias, siguiendo la normativa interna que regula la conducta de los miembros del Poder Judicial.

El Poder Judicial enfatizó que mantiene su compromiso con el debido proceso, la independencia judicial y el respeto a todas las partes involucradas, asegurando que tanto la causa penal como la investigación administrativa se desarrollen bajo los principios de legalidad y transparencia.

Este anuncio se produce mientras la investigación penal continúa bajo la Unidad de Género de la Fiscalía Adjunta de Corredores, con la supervisión de la Fiscalía Adjunta de Género, y en coordinación con la Sección Especializada en Violencia de Género del OIJ.

La denuncia fue presentada el viernes 24 de octubre por una persona mayor de edad y está relacionada con hechos, supuestamente, ocurridos en la zona de Corredores, en enero del 2025.