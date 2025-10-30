OIJ, DEA y FBI descubren en Costa Rica el lugar menos pensado donde una banda escondía millones

Un golpe contra una supuesta organización narco es la que realizó la Sección Especializada Antidrogas del OIJ en colaboración con la DEA y el FBI en diferentes sitios de Costa Rica.

Se trata del operativo Escudo Internacional, el cual desarrolló cinco allanamientos en Paso Ancho, en Tres Ríos, San Francisco y en San Pablo de Heredia.

Supuestamente, la organización se dedicaba a transacciones de cocaína y encontraron paquetes escondidos en el sitio menos esperado, debajo del colchón en el que en apariencia dormían; estaba entre la base de la cama y el colchón.

Los operativos iniciaron a primera hora de este jueves 30 de octubre, de momento reportan el decomiso de $2000 y 100 kilos de cocaína y marihuana. No hay personas detenidas.

En una cama, debajo de un colchón es como el OIJ, la DEA y el FBI encontraron paquetes de aparente cocaína en el operativo Escudo Internacional. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Más operativos por drogas

El OIJ de Puntarenas también llevó a cabo 10 operativos contra una banda narco asentada en Barranca, Aranjuez y Pitahaya de esta provincia. Pablo Calvo, jefe del OIJ de Puntarenas, señaló que buscan a 14 personas, a quienes le seguían los pasos desde el 2024.

Golpe al narcotráfico en Costa Rica en el operativo Escudo Internacional. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Decomisaron dos armas de fuego de 9 milímetros y un revólver.

“Se le atribuye a la organización la distribución de cocaína, marihuana, crack e inclusive buscamos algún tipo de droga sintética”, dijo Calvo.

Otro operativo por parte del OIJ de Batán realizó dos allanamientos en Matina, Limón, donde detuvieron a un sujeto de apellido Amador, de 34 años, de nacionalidad nicaragüense, le decomisaron un arma de fuego calibre 22, dinero en efectivo, crack y dos celulares, uno de estos con denuncia por robo.

En Sarapiquí detuvieron a una mujer de apellido Leiva, de 46 años, sospechosa del delito de venta de drogas.