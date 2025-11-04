Pastora desapareció de redes hace casi 2 meses antes de ser asesinada junto con hija de 4 años

La pastora Cindy Murillo Bonilla, de 39 años, era conocida como una mujer que adoraba compartir la palabra de Dios y salir a predicar a cualquier iglesia donde fuera invitada.

Sin embargo, eso cambió drásticamente, hace unos dos meses, pues Cindy “desapareció” por completo y no se supo nada de ella hasta el pasado domingo, cuando se dio a conocer que ella y su pequeña hija de cuatro años fueron asesinadas.

Así lo contó a La Teja la pastora Zengonnes Hutchinson, amiga cercana de Cindy, quien explicó que ella desapareció misteriosamente de todas las redes sociales que tenía.

“Conversábamos todos los días por WhatsApp, no había un día en el que no conversáramos. Ella no me bloqueó, no me eliminó, simplemente se desapareció.

Pastora Cindy Bonilla. Foto cortesía Zengonnes Hutchinson para La Teja. (Facebook/pastora Cindy Bonilla. Foto cortesía Zengonnes Hutchinson para La Teja.)

LEA MÁS: Escuela publica sentido mensaje en honor a hija de pastora asesinada junto a su mamá

“Ya no la encontré más en Facebook, Instagram ni en WhatsApp, como que hubo un apagón por completo”, contó Hutchinson.

Cindy y su hija fueron encontradas sin vida dentro de la casa en la que vivían en calle La Esperanza, en San Rafael de Alajuela.

Ellas murieron, al parecer, a manos de un hombre apellidado Chavarría, quien, supuestamente, era la pareja de Murillo.

Última conversación

Hutchinson contó que la última vez que vio y conversó con su amiga fue a mediados de setiembre, cuando se encontraron en San José.

“Nos vimos y tomamos un café, le pregunté cómo estaba y ella me dijo que la estaban desalojando del apartamento que tenía, pero nos pusimos a orar y Dios hizo algo, porque alguien la ayudó. Luego me dijo que iba a estar como un mes más ahí y que luego buscaba otro lugar”.

Cindy Bonilla amaba predicar la palabra de Dios. Foto cortesía Zengonnes Hutchinson para La Teja. (Facebook/pastora Cindy Bonilla. Foto cortesía Zengonnes Hutchinson para La Teja.)

LEA MÁS: Iglesia llora la muerte de pastora y profeta que murió con su hija por aparente fuga de gas provocada

Tras ese encuentro fue que Hutchinson perdió el contacto con su querida amiga.

“Luego de eso cerró las redes y no supe más nada de ella. No conversamos más, la llamaba, la buscaba y en el WhatsApp no me salía nada, me pareció algo demasiado extraño”.

No sabían nada de ellas

Hutchinson llamó al exesposo de Cindy para preguntarle si sabía algo de ella, pero el hombre, quien también es pastor, le dijo que estaba en la misma situación y que tampoco sabía nada de su pequeña hija.

“Los hermanos de otras iglesias, donde ella tenía actividades, empezaron a preguntarme, porque ella tenía agenda para ir a predicar a otros lugares, pero desde setiembre todo se apagó”.

La pastora Cindy Bonilla junto a la pastora Zengonnes Hutchinson para La Teja. (Facebook/pastora Cindy Bonilla. Foto cortesía Zengonnes Hutchinson para La Teja.)

LEA MÁS: OIJ confirma algo que ya se sospechaba en tragedia en la que murieron madre e hija en Alajuela

En cuanto a Chavarría, la pastora Zengonnes dijo que desconocía de su existencia, pues Cindy en ningún momento le habló de él, ni siquiera le mencionó que estuviera saliendo con alguna persona.

“Quizás para ese entonces ya se estaba viendo con esa persona y quizás, como era una mujer de Dios, ella no quería que nadie supiera lo que estaba pasando o capaz, era que estaba siendo víctima de algún maltrato”.

De momento, el OIJ investiga el caso como un doble homicidio, y las labores están centradas en determinar si la pastora y su hija murieron a consecuencia de una fuga de gas, que habría sido provocada por Chavarría, o si medió otra circunstancia.