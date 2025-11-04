Tragedia en Parrita: adolescente muere atropellada por bus

Una joven de 14 años perdió la vida este lunes en un trágico accidente ocurrido Parrita, Puntarenas.

Bomberos atendió la emergencia en Surubres antes de llegar al puente.

La joven murió en el sitio del accidente, en Parrita. Foto ilustrativa (Edgar Chinchilla, corresponsal GN)

Las primeras versiones indican que la adolescente fue atropellada por un bus y quedó prensada debajo del vehículo, por lo que los socorristas no pudieron hacer nada para salvarle la vida. La menor fue declarada sin signos vitales en el sitio.

Según trascendió, el chofer del autobús no habría visto a la joven cuando esta se bajó de la unidad, lo que provocó el fatal incidente.

Las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y recopilar evidencias que permitan esclarecer las circunstancias exactas del accidente.

De momento se desconoce la identidad de la joven.