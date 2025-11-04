Capturan a sospechoso de asesinar a hombre tras acalorada discusión en Limón

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron a un sujeto de apellido Angulo, de 50 años, como principal sospechoso de haberle quitado la vida a otro hombre, en Limón, durante la madrugada de este lunes.

La captura se logró luego de que los investigadores realizaran varias diligencias tras el hecho, en el que un hombre de apellido Moraga, de 43 años, murió a causa de varios balazos que recibió.

Un hombre fue detenido por el asesinato en Limón. (Silvia Coto)

Según las autoridades, Moraga se encontraba en una vivienda cuando llegó Angulo. Ambos iniciaron una conversación que, al parecer, terminó en una fuerte discusión.

En ese momento, el sospechoso sacó un arma de fuego y disparó en múltiples ocasiones, impactando a la víctima en la ingle.

El ofendido fue trasladado al hospital Tony Facio, donde poco después fue declarado sin vida.

El OIJ de Limón mantiene abierta la investigación para esclarecer los motivos de la agresión. El sospechoso quedó a la orden del Ministerio Público, quien en las próximas horas, será indagado y la Fiscalía hará la solicitud de medidas cautelares.

Hasta la mañana de este lunes 3 de noviembre el país contabiliza 743 asesinatos y en la provincia de Limón han apagado la vida de 150 personas en lo que va de este 2025, a la misma fecha el año pasado se contabilizaban 151 crímenes.

Según los datos del OIJ, San José es la provincia más violenta y en 493 casos la causa es ajuste de cuentas o venganza.