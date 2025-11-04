Sucesos

Escalofriante hallazgo: localizan cuerpo en avanzado estado de descomposición en Alajuelita

La Cruz Roja confirmó el hallazgo del cuerpo de un hombre en Concepción Abajo de Alajuelita

Por Silvia Coto

La Cruz Roja atendió la tarde de este lunes el hallazgo del cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición en Concepción Abajo de Alajuelita, San José.

Según informó la institución, la alerta ingresó al 911 por lo que una unidad se desplazó al sitio para confirmar los datos.

Rescate de cuerpos, comando de operaciones
Los cruzrojistas se encargaron de rescatar el cuerpo del hombre. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Los socorristas se encargaron de la extracción del cuerpo y su entrega a las autoridades judiciales competentes, las cuales realizaron el levantamiento y las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se han brindado mayores detalles sobre la identidad del fallecido ni las causas de su muerte, información que quedará en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

