¿Qué pasó en Moín? Recope impide tragedia tras intento de robo en ducto de gas

Un hecho muy peligroso fue atendido este lunes por los personeros de Recope, cuando los delincuentes cavaron un túnel en la línea marina de Moín, Limón, con la intención de extraer combustible, sin saber que se trataba de un ducto que transporta gas licuado de petróleo (GLP).

Según la institución, la intervención oportuna de los equipos técnicos de Recope evitó una tragedia que habría puesto en riesgo las instalaciones, al personal y a las comunidades cercanas.

Delincuentes perforan por error ducto de gas en Moín (Recope/cortesía)

Los responsables excavaron a pocos metros del ducto, generando una situación de altísimo riesgo, ya que una chispa podría haber provocado una explosión de gran magnitud.

El incidente se detectó luego de que la empresa recibiera una alerta de fuga de gas. Luego de inspecciones especializadas, se localizó el punto exacto y se realizaron labores complejas para intervenir con todas las medidas de seguridad. En el sitio se encontró un túnel parcialmente colapsado.

“El manejo del gas requiere medidas de seguridad mucho más rigurosas que las de otros hidrocarburos. La respuesta inmediata de los equipos técnicos fue determinante para prevenir un desastre”, destacó Karla Montero, presidenta de Recope.

Recope denunció ante el OIJ. (Recope/cortesía)

Recope presentó una denuncia formal ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para que se investigue exhaustivamente el hecho y se identifique a los responsables.

La empresa instó a la ciudadanía a no involucrarse en estas actividades y a denunciar cualquier intervención ilegal en la infraestructura energética a la línea confidencial gratuita 1002.

Los sospechosos se jalaron un tortón. Fotos: Recope (Recope/cortesía)

Montero concluyó que este caso es un recordatorio contundente de que la negligencia y la ignorancia pueden tener consecuencias fatales.