Niño baleado en Cartago no vivía en la casa del ataque y esta es la razón por la que estaba ahí

El niño de 10 años que lucha por la vida al ser herido de bala mientras dormía permanece en condición crítica en el Hospital Nacional de Niños (HNN).

El menor fue herido en el propio día de su décimo cumpleaños, en barrio Cementerio en Santiago de Paraíso de Cartago; él no vivía en esa zona, sino que andaba de paseo y había llegado hacía una semana.

El pequeño estaba durmiendo cuando la ráfaga de balas lo alcanzó.

Llena de huecos quedó la casa en la que hirieron de bala a un niño de 10 años en santiago de Paraíso de Cartago. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Reinaldo Vega, sobrevivió a este ataque y señaló que el pequeño había llegado junto con la mamá y el padrastro.

Vega, también estaba durmiendo, los tiros lo despertaron, no vio a los agresores.

Justamente al padrastro se le había muerto la mamá hacía un mes y él quiso pasar con la familia unos días en la vivienda en la que estuvo su mamá, así lo señaló Vega.

Trascendió que el pequeño es vecino de Pococí.

Doctores luchan por salvar al niño

Carlos Jiménez, director del HNN, señaló que el menor sigue bajo atención médica.

“Se recibe a un paciente procedente del hospital Max Peralta de Cartago a donde había ingresado por una lesión de arma de fuego. Este paciente ameritó ser llevado a sala de operaciones, donde se hizo la intervención quirúrgica; requirió del abordaje de múltiples disciplinas médicas y otros terapeutas. Se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos; su condición continúa siendo crítica”, dijo el doctor Jiménez.

Esta balacera fue reportada a la 1:55 de la madrugada de este domingo 2 de noviembre, en el sitio murió un hombre identificado como Brance Morales Serrano, de 31 años.

Él no vivía en la vivienda y de momento lo manejan como otra muerte inocente que ocurre en Costa Rica.