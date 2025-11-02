Sucesos

Matan a hombre en balacera, pero lo que le hicieron a inocente niño de 10 añitos le parte el alma a cualquiera

El crimen ocurrió la madrugada de este domingo

Por Adrián Galeano Calvo

Una violenta balacera ocurrida la madrugada de este domingo en Cartago dejó como saldo un hombre fallecido y a un niño en condición delicada, pues uno de los disparos alcanzó al menor inocente.

El aterrador hecho ocurrió a eso de la 1:30 a.m. de este domingo en la localidad de Paraíso de Cartago, donde los vecinos fueron despertados por el estruendo de la balacera.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, personal del comité que atiende esa zona fue despachado en una ambulancia al sitio, luego de que recibieron la alerta sobre personas heridas por arma de fuego.

El crimen ocurrió la madrugada de este domingo en Paraíso de Cartago. Foto Archivo. (Rafael Murillo)

Hombre fallecido y niño baleado en Cartago

Al llegar al sitio, los paramédicos encontraron a un hombre de 31 años, el cual ya no presentaba signos vitales a consecuencia de impactos de bala en la cabeza.

En ese mismo lugar los cruzrojistas atendieron a un niño de 10 años que fue víctima colateral de la balacera, pues uno de los disparos lo impactó en el pecho.

El niño fue trasladado en condición crítica al Hospital Max Peralta de Cartago. De momento las autoridades no han dado a conocer la identidad del fallecido ni las circunstancias de la mortal balacera.

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

