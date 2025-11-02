Sucesos

Calle en Desamparados se sigue deslizando y obliga a cerrar el paso: vea el impresionante video

El paso por la ruta 222, entre Cristo Rey y Linda Vista de Desamparados, está cerrado

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera

Un tramo de la ruta 222, que comunica San José con Cartago a través de Desamparados y Aserrí, fue cerrado este sábado debido a que la calle continuó deslizándose por las lluvias y el mal tiempo que azota la zona.

Calle en Desamparados se sigue deslizando y obliga a cerrar el paso: vea el impresionante video
Calle en Desamparados se sigue deslizando. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

Deslizamiento entre Cristo Rey y Linda Vista

El sector afectado se ubica entre Cristo Rey de Desamparados y Linda Vista, aproximadamente a 700 metros de la entrada a la finca La Lucha, en una zona conocida como Casa Azul.

LEA MÁS: Guanacaste sigue bajo riesgo: suelos saturados y lluvias continuas podrían causar más incidentes

Así se deslizó este sábado calle en Desamparados

Vecinos del lugar compartieron videos en redes sociales del impresionante deslizamiento, que se agravó pese a que la vía ya presentaba daños desde semanas atrás por las constantes precipitaciones.

Vecinos alertaron del cierre

En el grupo de Facebook “Vecinos de Terranova”, los pobladores publicaron fotos y videos del daño y confirmaron que las autoridades decidieron cerrar el paso por completo para evitar tragedias.

Calle en Desamparados se sigue deslizando y obliga a cerrar el paso: vea el impresionante video
El cierre se produjo para evitar tragedias. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

Autoridades aún no se pronuncian

Ni la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) ni el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) se han pronunciado oficialmente sobre ese cierre.

LEA MÁS: Mal tiempo golpea duro a vecinos de la Zona Norte y Sarapiquí está bajo riesgo de deslizamiento

La CNE únicamente informó que, al 1 de noviembre de 2025, se contabilizan 408 incidentes por deslizamientos en distintas partes del país en lo que va del año.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
LluviasdeslizamientosDesamparados
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.