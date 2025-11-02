Calle en Desamparados se sigue deslizando y obliga a cerrar el paso: vea el impresionante video

Un tramo de la ruta 222, que comunica San José con Cartago a través de Desamparados y Aserrí, fue cerrado este sábado debido a que la calle continuó deslizándose por las lluvias y el mal tiempo que azota la zona.
Deslizamiento entre Cristo Rey y Linda Vista
El sector afectado se ubica entre Cristo Rey de Desamparados y Linda Vista, aproximadamente a 700 metros de la entrada a la finca La Lucha, en una zona conocida como Casa Azul.
Vecinos del lugar compartieron videos en redes sociales del impresionante deslizamiento, que se agravó pese a que la vía ya presentaba daños desde semanas atrás por las constantes precipitaciones.
Vecinos alertaron del cierre
En el grupo de Facebook “Vecinos de Terranova”, los pobladores publicaron fotos y videos del daño y confirmaron que las autoridades decidieron cerrar el paso por completo para evitar tragedias.
Autoridades aún no se pronuncian
Ni la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) ni el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) se han pronunciado oficialmente sobre ese cierre.
La CNE únicamente informó que, al 1 de noviembre de 2025, se contabilizan 408 incidentes por deslizamientos en distintas partes del país en lo que va del año.