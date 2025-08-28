Mal tiempo golpea duro a vecinos de la Zona Norte y Sarapiquí está bajo riesgo de deslizamiento

Los vecinos de la zona norte de Costa Rica son los más golpeados por el mal tiempo; casas inundadas y un posible deslizamiento en La Virgen de Sarapiquí forman parte del reporte de la Cruz Roja, que ha atendido varias emergencias en las últimas horas.

Las comunidades que reportan incidentes en Pital, en barrio Las Granjas, barrio La Trinchera, Veracruz (sector del cementerio y barrio La Manguita); en Guatuso, en barrio San Juan, y en Santa Rosa de Pocosol en barrio Laurel Galán.

Los vecinos de la zona norte de Costa Rica son los más golpeados con el mal tiempo, casas inundadas y un posible deslizamiento en La Virgen de Sarapiquí forman parte del reporte de la Cruz Roja quienes han atendido emergencias en las últimas horas. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cruz Roja)

En Veracruz de Pital hay 28 menores, 8 adultos mayores y 16 adultos en un albergue en el salón comunal de Pital.

“En La Virgen de Sarapiquí se mantiene un reporte de posible riesgo de deslizamiento en un talud cercano a viviendas. Nuestros recursos se encuentran en el lugar, valorando la situación y brindando recomendaciones preventivas a la comunidad”, señalaron en la Cruz Roja.

Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), señala que se mantiene la alerta verde para todo el país, pues las lluvias podrían continuar.

“Hacemos un llamado a la precaución, porque se reportan ríos crecidos producto de las lluvias de la noche y la madrugada”, dijo Picado.

En el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) señalan que se espera mucha inestabilidad en la atmósfera y podrían presentarse lluvias con tormenta eléctrica en muchas partes del país.

