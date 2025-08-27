Sucesos

Hombre se tiró de chapulín al ver a policías y casi se van de espalda al descubrir el porqué

El sujeto trató de huir por una zona boscosa, pero los oficiales lograron alcanzarlo

Por Adrián Galeano Calvo
Lo que los policías encontraron dentro del bolso del sujetos los dejó sin palabras.
Un hombre que manejaba un chapulín se hizo tirado de este al ver a unos oficiales de la Policía de Fronteras y de Migración. Tras detenerlos, los oficiales casi se van de espaldas luego de que descubrieron el motivo por el que el sujeto trató de huir.

El Ministerio de Seguridad Pública dio a conocer que los hechos ocurrieron en la comunidad de San Vito de Cutris, cuando los uniformados realizaban un recorrido preventivo.

“Los oficiales sorprendieron a un hombre que viajaba en un chapulín, quien sin razón alguna se lanzó del vehículo en plena marcha y salió corriendo por un sector boscoso, mientras cargaba en su espalda un bolso”, indicó Seguridad.

De inmediato, los policías le dieron seguimiento y lograron interceptar al hombre apellidado Rodríguez, pues su extraño comportamiento levantó muchas sospechas.

“Luego de revisar el bolso que portaba el sujeto, los oficiales encontraron dentro un revólver calibre 38 con varias partes limadas, además de no contar con matrícula, ni permiso de portación del arma. Cabe indicar que el revólver tampoco se encuentra inscrito en el Departamento de Armas y Explosivos del Ministerio de Seguridad Pública”, explicaron.

Pero el arma fue lo de menos, pues en ese mismo bolso Rodríguez llevaba escondida una millonada.

“Las autoridades descubrieron 9.260.000 colones en efectivo, por lo que, bajo la dirección funcional del Ministerio Público, el sospechoso fue aprehendido por los presuntos delitos de portación ilegal de arma permitida y legitimación de capitales”.

Al final, todas las evidencias y el aprehendido quedaron a la orden de la Fiscalía de San Carlos.

Adrián Galeano Calvo

