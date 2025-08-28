Hombre vio por el retrovisor de su carro la muerte de su amigo y no pudo hacer nada para evitarlo

Jhonatan Torres Castro, de 30 años, siempre fue un buen amigo, trataba de estar presente y así lo demostró en su última acción.

“Tan” como le decían de cariño, falleció en un aparatoso accidente, al estrellarse contra un tráiler, sobre la carretera Costanera Sur, ruta 34, cerca de la entrada de Ciudad Cortés, Osa.

Él regresaba de acompañar a un amigo que había comprado un carro, ellos se dirigían hacia Pavón de Golfito, en la zona sur y para el regreso cada uno iba en un vehículo por aparte.

Foto: Cortesía Keilyn Torres para LT

Su conocido iba adelante y por el retrovisor vio la escena más dolorosa de la vida al ver cómo Tan perdió el control y se metió en la otra vía por donde circulaba el tráiler; así lo señaló Keilyn Torres, hermana de Tan.

“Él regresaba a la casa, andaba con un amigo buscando un carro que habían comprado, ya iban de regreso, habían descansado (se refiere que durmieron antes), tenían una hora de ir manejando, cuando se salió del carril, no se sabe si fue que se durmió o qué sucedió”.

“El amigo iba en un carro adelante. Él dice que vio por el retrovisor cuando Tan se cambió de carril y, cuando se devolvió, el fuego era demasiado. No sé, seguro se quedan en shock y no sé por qué tanto carro pasaba, alguno que sacara un extintor y tratara de apagar las llamas. En este momento uno busca explicaciones, porque es muy fuerte el dolor”, manifestó la hermana del fallecido.

Detalle del accidente ocurrido este martes en la entrada de Puerto Cortés, en el sentido de la ruta Palmar – Cortés. Fotografía: (Bomberos de Costa Rica/Cortesía)

Tan fue velado la noche de este miércoles y la mañana de este jueves le están dando el último adiós en La Esperanza de Pavón, Golfito.

“Mi hermano era alegre, pulseador y apasionado por el fútbol, todos los domingos iba a jugar, él estaba con un equipo de nombre Santa Lucía F.C. le habían pagado hacer un uniforme, pero no lo pudo estrenar, porque ese día no fue a jugar”, recordó la familiar.

Detalle del accidente ocurrido este martes en la entrada de Puerto Cortés, en el sentido de la ruta Palmar – Cortés. Fotografía: (Bomberos de Costa Rica/Cortesía)

La última vez que los hermanos se vieron fue para mayo, porque Keilyn vive en San José y él vivía en el sur del país; sin embargo, hablaban por mensajes.

“El último día que hablé con él fue el viernes de la semana pasada, lo escuché tranquilo, no me comentó que tenía ese viaje para la compra del carro.

“Un hermano de mi mamá me llamó cuando me estaba alistando para ir al trabajo y me dijo lo del accidente, ese había sido mi temor de toda la vida, porque no vivíamos cerca y Tan tenía una moto, mi miedo era que tuviera un accidente, lamentablemente sucedió”, expresó la familiar.

La tragedia fue reportada a las 5:47 a.m. de este martes 26 de agosto.

Este es el segundo luto que enfrenta la familia, ya que en el 2023, falleció la mamá de los hermanos, por una enfermedad.