Joven fue torturado y asesinado en su carro nuevo, presuntamente, por prestamistas gota a gota

Cristhian Quirós Abarca, de 31 años, se había comprado un carro para trabajar como taxista informal.

Este vehículo terminó siendo el escenario de su brutal homicidio, así lo confirmaron las autoridades judiciales tras la captura de los principales sospechosos.

El carro apareció a 50 metros de la casa de los sospechosos, quienes podrían integrar una banda de préstamos gota a gota.

Tal como lo informó La Teja, el caso está en manos del OIJ de Cartago, quienes realizaron allanamientos este viernes para dar con los responsables de la despiadada muerte.

Cristhian Quirós Abarca, de 31 años, sufrió una brutal muerte al ser apuñalado y quemado, apareció en Santa Elena de Corralillo de Cartago el 26 de octubre del 2025.

Tres hombres fueron detenidos esta mañana en Cartago por el atroz crimen.

“El móvil podría ser por un tema de préstamos gota a gota o eventualmente el tema del robo del vehículo, ya que, en apariencia, a la víctima le quitan la vida dentro de su propio vehículo, posteriormente lo sustraen, se localiza el carro de la víctima, una moto robada, teléfonos y algunas prendas que van a ser sometidas a análisis forense”, señaló Michael Soto, actual director del OIJ.

El carro apareció con una gran cantidad de sangre y fue hallado desde el domingo 26 de octubre anterior por informaciones confidenciales.

Homicidio de Cristhian Quirós Abarca

Taxista informal sufrió tortura hasta morir

El cuerpo de Quirós fue hallado la mañana del pasado domingo 26 de octubre, él fue apuñalado y quemado, lo encontraron en un cafetal en Santa Elena de Corralillo de Cartago.

En aquel momento la Policía Judicial no había podido identificar a la víctima, solo dijeron que tenía varios tatuajes y cadenas, una con un crucifijo y otra con la imagen de Cristo.

Una fuente policial cercana al caso le informó a La Teja que Cristhian no tenía antecedentes, era un taxista informal que lamentablemente cayó en las redes de supuestos prestamistas gota a gota.

Dicha fuente indicó que Quirós debía una alta suma a unos prestamistas y, en apariencia, no había podido cumplir con los excesivos pagos que le habían fijado.

El OIJ detuvo a tres hombres como sospechosos de asesinar y quemar a otro hombre en Cartago.

Los sospechosos son de apellidos Araya Jiménez, de 24 años; Arias Flores, de 20 años y Chacón Chacón, de 19 años; quienes fueron capturados en allanamientos realizados en Coope Rosales y Guadalupe de Cartago.