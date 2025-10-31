Novio de muchacha que murió golpeada por el tren en Alajuela le dedicó conmovedor mensaje

El novio de Mauren Jiménez Álvarez, la muchacha que murió tras ser golpeada por el tren en Alajuela, le dedicó un conmovedor mensaje que le deja el corazón hecho pedazos a cualquiera.

Se trata de un joven de nombre Rafael Segura, quien por medio de una publicación en su perfil de Facebook compartió una foto junto a su amada y le dedicó unas sentidas palabras.

El novio de Maureen le dedicó un conmovedor mensaje. Foto Facebook. (Faceb/El novio de Maureen le dedicó un conmovedor mensaje. Foto Facebook.)

“Mi amor siempre te voy a extrañar, se me parte la vida. No tengo palabras para describir este sentimiento tan impotente de saber que ya no vas a estar a mi lado”, escribió.

Segura también agradeció el tiempo que pudo compartir junto a Maureen, quien ahora es el ángel que siempre lo acompañará.

“Te amo para siempre hermosa y gracias por ser la mujer más maravillosa del mundo, espero poder verte en el cielo algún día mi angelito. Te amo Maureen”.

Maureen Andrea Jiménez Álvarez, de 29 años, es la muchacha que sufrió una trágica muerte al ser golpeada por el tren en Río Segundo, Alajuela. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

La tragedia que le puso un abrupto fin a la historia de amor de esta pareja ocurrió el pasado miércoles, cerca de las 4 p.m. en Río Segundo de Alajuela, cuando Maureen fue golpeada por el tren.

“La mujer se encontraba en las cercanías de las líneas del tren y, por razones que se desconocen, no se percató de que el tren se disponía a transitar sobre el sector en el que ella se encontraba y la impactó”, detalló el OIJ.

Trascendió que Maureen se dirigía hacia su casa, en El Poró de Grecia, Alajuela, tras haber ido a una entrevista de trabajo que la tenía muy ilusionada.