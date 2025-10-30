Sucesos

Interceptan en Bélgica dos toneladas y media de droga que salió desde Costa Rica

La operación conjunta entre Costa Rica y Bélgica permitió detectar más de dos toneladas y media de cocaína

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un operativo conjunto entre las autoridades de Costa Rica y Bélgica permitió el decomiso de más de dos toneladas y media de cocaína en el puerto de Amberes, en Europa.

Según el Ministerio de Seguridad Pública, la droga fue localizada dentro de un contenedor cargado con fruta, tras un trabajo de inteligencia y coordinación internacional entre los cuerpos policiales de ambos países.

LEA MÁS: Identifican a muchacha de 29 años que sufrió una trágica muerte con el tren, Alajuela

El intercambio de información entre ambos países permitió detectar el cargamento antes de que fuera distribuido en territorio europeo.

Puerto de Amberes
La droga fue decomisada en Puerto de Amberes (Rudmer Zwerver / Creative Nature)

El caso continúa bajo investigación para determinar quiénes estarían detrás del envío de la cocaína desde Costa Rica hacia el puerto europeo.

LEA MÁS: Randall Zúñiga se pronuncia sobre supuesto material íntimo que se divulgó en redes sociales

“Las autoridades destacaron que el contacto permanente entre las policías nacionales y europeas ha permitido la incautación de importantes cantidades de droga, con el objetivo de evitar que las exportaciones costarricenses sean utilizadas por organizaciones dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes”, detalló Seguridad Pública.

En el puerto Amberes, en varias ocasiones, se han decomisado otros cargamentos ticos en distintos contenedores de frutas.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Costa Ricabélgicapuerto amberesEuropadrogacocaína
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.