Interceptan en Bélgica dos toneladas y media de droga que salió desde Costa Rica

Un operativo conjunto entre las autoridades de Costa Rica y Bélgica permitió el decomiso de más de dos toneladas y media de cocaína en el puerto de Amberes, en Europa.

Según el Ministerio de Seguridad Pública, la droga fue localizada dentro de un contenedor cargado con fruta, tras un trabajo de inteligencia y coordinación internacional entre los cuerpos policiales de ambos países.

El intercambio de información entre ambos países permitió detectar el cargamento antes de que fuera distribuido en territorio europeo.

La droga fue decomisada en Puerto de Amberes (Rudmer Zwerver / Creative Nature)

El caso continúa bajo investigación para determinar quiénes estarían detrás del envío de la cocaína desde Costa Rica hacia el puerto europeo.

“Las autoridades destacaron que el contacto permanente entre las policías nacionales y europeas ha permitido la incautación de importantes cantidades de droga, con el objetivo de evitar que las exportaciones costarricenses sean utilizadas por organizaciones dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes”, detalló Seguridad Pública.

En el puerto Amberes, en varias ocasiones, se han decomisado otros cargamentos ticos en distintos contenedores de frutas.