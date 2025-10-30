Regresaba a casa llena de esperanza: la historia de la muchacha que murió atropellada por el tren en Alajuela

Maureen Andrea Jiménez Álvarez, de 29 años, es la muchacha que murió tras ser golpeada por el tren, en Río Segundo de Alajuela.

Trascendió que ella regresaba de una entrevista de trabajo y se dirigía a su casa en El Poró de Grecia, Alajuela.

Cindy Álvarez, prima por parte del papá, le comentó a La Teja que ellas crecieron juntas y que tiene muchos recuerdos de ambas siendo niñas. Además, describió a Maureen como una mujer esforzada y con deseos de superación.

La tragedia ocurrió cerca de las 4 p. m., de este miércoles 29 de octubre.

“La mujer se encontraba en las cercanías de las líneas del tren y, por razones que se desconocen, no se percató de que el tren se disponía a transitar sobre el sector en el que ella se encontraba y la impacta”, detallaron en la Oficina de Prensa Judicial.

Cuando la familia se enteró de lo sucedido, no había nada que hacer por la joven.

“Es un dolor tan grande que uno jamás se lo desea a nadie, una noticia que nos cayó como una bomba, nadie espera que le digan algo como esto de la noche a la mañana.

“Se le recuerda con mucho amor, un ser humano increíble, humilde y reservada, yo crecí con ella porque tenemos una edad similar, ella era un año mayor y pasamos muchos buenos y bonitos momentos”, expresó la prima al recordarla.

Concluyó señalando que Maureen siempre fue decidida en su idea de salir adelante, enfrentando los obstáculos de la vida.

Otras personas la recordaron con cariño

En redes sociales también manifestaron el cariño que le tenían, entre ellos la empresa Donde Rochi, en la que algunos compartieron con ella en el trabajo.

“Agradecemos haber compartido con ella tantos momentos de alegría y trabajo en equipo. Su amabilidad, compromiso y energía permanecerán siempre en nuestros recuerdos”, señalaron.

Sonia Obando escribió: “Fueron lindos los momentos que compartimos juntas, te voy a extrañar mucho”.

También agregaron que era una muchacha valiente para el trabajo, son parte de los recuerdos que dejó la joven en las personas que la conocieron.

Maureen iba hacia la parada de buses cuando ocurrió la tragedia, se desconoce las circunstancias que mediaron en la desgracia.

Esta es la segunda muerte por tren en Costa Rica en lo que va del año; la víctima anterior fue Allan Vargas Sánchez, un hecho que sucedió en mayo anterior.