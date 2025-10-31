¿Detendrán a Randall Zúñiga, director del OIJ, en allanamiento a su casa? Esto informa la Fiscalía

El Ministerio Público está realizando dos allanamientos como parte de la investigación que se lleva contra Randall Zúñiga, director del OIJ, por tres denuncias por el presunto delito de violación.

Los puntos allanados son su casa de habitación, ubicada en La Uruca, y la oficina de la Dirección General del OIJ, localizada en el edificio central de esa entidad, en San José.

Ante este operativo, ha surgido la duda de si existe la posibilidad de que Zúñiga sea detenido por las autoridades judiciales.

En el comunicado enviado hace pocos minutos por el Ministerio Público, la Fiscalía Adjunta de Género dejó claro cuál es el objetivo de ambos allanamientos.

“El objetivo de las acciones operativas es el decomiso de evidencia documental y electrónica relevante para el desarrollo de la causa, que se tramita dentro del expediente 25-001138-1893-PE, tras acumular todas las denuncias en una sola sumaria”, detalló la Fiscalía.

El director del OIJ, Randall Zúñiga, fue suspendido de su cargo por 15 días. (JOHN DURAN/John Durán)

Es decir, el director del OIJ no será detenido como parte de estas diligencias, pues solo se busca decomisar evidencias para fortalecer la investigación que se lleva en su contra.

La primera de las denuncias contra Zúñiga fue presentada el pasado 24 de octubre en la Unidad de Género de Corredores, por los presuntos delitos de violación contra una mujer y contagio venéreo. Posteriormente, el lunes 27 ingresó una segunda denuncia por los mismos ilícitos, la cual se presentó ante la Oficina de Recepción de Documentos ubicada en los Tribunales de Cartago, y fue remitida el día siguiente a la Unidad de Género local.

Mientras que la tercera denuncia se recibió el martes, en el II Circuito Judicial de San José, y se remitió para su trámite a la Fiscalía Adjunta de Género; en esta se investigan los presuntos delitos de contagio venéreo, conductas sexuales abusivas y ofensas a la dignidad.

Por su parte, tras darse a conocer los hechos, el director del OIJ negó que estos fueran verdaderos y aseguró que se trata de una campaña para afectar su imagen.

Zúñiga incluso señaló que las imágenes que circulan en redes sociales en donde aparece desnudo son falsas, al igual que unos supuestos audios que le han atribuido.

La noche de este jueves, el director del OIJ indicó que recibió información de que una mujer en Turrialba presentaría una denuncia, luego de que, al parecer, funcionarios de Gobierno se acercaron a ella para ofrecerle beneficios a cambio de interponer una denuncia en su contra.

Esta aseveración fue rechazada por el Inamu, pese a que en su declaración Zúñiga no mencionó a dicha entidad.