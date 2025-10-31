Allanan casa de Randall Zúñiga, director del OIJ, por denuncias de supuesta violación en su contra

La mañana de este viernes, la Fiscalía Adjunta de Género está realizando dos allanamientos como parte de la investigación que se sigue contra Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por tres denuncias interpuestas en su contra por presuntos delitos de violación.

De acuerdo con el Ministerio Público, las diligencias son realizadas en conjunto con la Sección Especializada en Violencia de Género del OIJ.

Uno de los allanamientos tiene lugar en la vivienda de Zúñiga, ubicada en La Uruca, y la otra diligencia se está ejecutando en la oficina de la Dirección General del Organismo, localizada en el edificio central de esa entidad, en San José.

“El objetivo de las acciones operativas es el decomiso de evidencia documental y electrónica relevante para el desarrollo de la causa, que se tramita dentro del expediente 25-001138-1893-PE, tras acumular todas las denuncias en una sola sumaria”, destacó la Fiscalía.

Los allanamientos se realizan en la casa de Zúñiga y en su oficina en el edificio central del OIJ. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Como lo señaló el Ministerio Público, el operativo tiene como fin el decomiso de evidencia, por lo que no se estaría realizando ninguna detención.

De acuerdo con las autoridades, la primera denuncia contra Zúñiga se recibió el pasado 24 de octubre en la Unidad de Género de Corredores, por los presuntos delitos de violación contra una mujer y contagio venéreo.

Posteriormente, el lunes 27 ingresó una segunda denuncia por los mismos ilícitos, la cual se presentó ante la Oficina de Recepción de Documentos ubicada en los Tribunales de Cartago, y fue remitida el día siguiente a la Unidad de Género local.

Mientras que la tercera se recibió el martes, en el II Circuito Judicial de San José, y se remitió para su trámite a la Fiscalía Adjunta de Género; en esta se investigan los presuntos delitos de contagio venéreo, conductas sexuales abusivas y ofensas a la dignidad.

“En los tres casos, el Ministerio Público ha brindado a las víctimas un abordaje especializado, además del acompañamiento por parte de profesionales de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito. Asimismo, desde la recepción de las denuncias se ordenó diligencias inmediatas a la Sección Especializada en Violencia de Género”.

Por su parte, tras darse a conocer los hechos, el director del OIJ negó que estos fueran verdaderos y aseguró que se trata de una campaña que se está realizando para afectar su imagen.

Zúñiga incluso señaló que las imágenes que circulan en redes sociales en donde aparece desnudo son falsas, al igual que unos supuestos audios que le han atribuido.

La noche de este jueves, el director del OIJ indicó que recibió información de que una mujer en Turrialba presentaría una denuncia luego de que, al parecer, funcionarios de Gobierno se acercaron a ella para ofrecerle beneficios a cambio de interponer una denuncia en su contra.

Esta aseveración fue rechazada por el Inamu, pese a que en su declaración Zúñiga no mencionó a dicha entidad.