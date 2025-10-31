Randall Zúñiga afirma que gobierno busca fabricar denuncias de violación en su contra

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga López, actualmente, suspendido de su cargo por denuncias sobre supuestas violaciones, emitió este jueves una declaración pública en la que negó los hechos y aseguró que existe un intento de fabricar acusaciones falsas en su contra.

Según su versión, a las 4 de la tarde de este jueves, una mujer se presentó en Turrialba a denunciar que personeros del gobierno, supuestamente, le ofrecieron beneficios estatales para que interpusiera una denuncia falsa de violación en su contra.

Zúñiga indicó que ese hecho ya fue “corroborado”, y que este viernes otra mujer acudiría a la Fiscalía de San José para denunciar una situación similar.

El funcionario insistió en que ha intentado acceder al expediente judicial en su contra sin éxito.

Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (Foto: Captura de video/Foto: Captura de video)

“Mañana, por tercera vez, solicitaré acceso al expediente. Ya lo hice antier, lo hice hoy y me fue negado también. Hasta este momento no tengo de que se me acusa, ni tengo conocimiento del alcance de estas denuncias”, dijo.

Zúñiga aseguró que presentará “pruebas abundantes y suficientes” para demostrar su inocencia y calificó la situación como un “circo mediático y show político” destinado a apartarlo del cargo.

“Se está tratando de instrumentalizar algo tan penoso y lesivo para las mujeres como una violación sexual, con el fin de sacar a una persona de un puesto importante dentro del Estado costarricense”, agregó.

Finalmente, el director suspendido del OIJ pidió a cualquier persona que haya sido contactada para presentar denuncias falsas que acuda a la Fiscalía a exponer la situación.

“Esto es orquestado y busca afectarme directamente, para que no pueda estar al frente del OIJ”, concluyó.

El Ministerio Público mantiene abierta una investigación penal contra Zúñiga por los presuntos delitos sexuales, mientras que la Corte Suprema de Justicia también ordenó una investigación disciplinaria para determinar eventuales responsabilidades administrativas.

La Teja intentó conocer la versión de Presidencia, mediante un mensaje de WhatsApp, pero al cierre de esta nota no obtuvimos respuesta.