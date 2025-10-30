Sospechoso del femicidio de Perla Lagos permanecerá 6 meses en Panamá mientras se tramita extradición

Perla Lagos, de 35 años, fue encontrada sin vida el domingo. (Redes sociales/Redes sociales)

La Unidad de Género de la Fiscalía de Golfito confirmó que el sospechoso del femicidio de la joven Perla Lagos Oporta permanecerá seis meses en detención provisional en Panamá, mientras se resuelve el proceso de extradición solicitado por el Ministerio Público de Costa Rica.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detalló que el sujeto, de apellido González Acuña, fue detenido en territorio panameño, luego de una intensa coordinación entre Interpol y las autoridades de Panamá.

Perla Lagos, de 35 años, fue hallada sin vida el pasado domingo dentro de una cabina en Río Claro de Golfito, zona sur del país.

Según la investigación preliminar, González habría huido hacia su país natal, Panamá, tras cometer el crimen. El OIJ indicó que la víctima fue asesinada por asfixia, luego de una fuerte discusión con el sospechoso.

El cuerpo de Lagos fue localizado en el baño de la cabina, la cual, según las autoridades, había sido alquilada por el sospechoso durante los últimos tres meses.

Testigos indicaron que alrededor de las 4 p.m. del domingo, ambos fueron vistos ingresando al lugar, pero una hora después González salió solo, lo que levantó sospechas.

Un compañero de trabajo de Perla fue quien dio aviso a las autoridades, luego de que la joven no se presentara a sus labores por dos días.

Perla Lagos, nacida en Nicaragua y naturalizada costarricense, era madre de una bebé de tan solo ocho meses.