Angustia en Cahuita: tres jóvenes pescadores costarricenses cumplirán una semana desaparecidos

Tres jóvenes pescadores costarricenses cumplirán una semana desaparecidos y la incertidumbre de qué les pudo pasar agobia a sus allegados.

Ellos son vecinos de Cahuita, Talamanca, en el Caribe sur de Costa Rica.

Se trata de Magdiel López, de 25 años y los hermanos Joseph y Shernan Spencer Huertas, de 27 años y 18 años, respectivamente.

Los hermanos Joseph y Shernan Spencer Huertas, de 27 años y 18 años, así como Magdiel López, de 25 años, son tres pescadores vecinos de Cahuita, Limón que desaparecieron el 24 de octubre del 2025 cuando salieron a alta mar. Foto: Ariela López para La Teja (Ariela López para La Teja/Ariela López para La Teja)

LEA MÁS: Dos décadas de misterio y dolor para familia de pescadores que el mar se tragó

Ariela López, hermana de Magdiel, confirmó este jueves 30 de octubre, que aún desconocen el paradero de los tres jóvenes.

Sostuvo que ellos salieron el viernes 24 de octubre anterior, cerca de las 4 de la madrugada para pescar y luego les perdieron el contacto, afirmó que alertó a las autoridades costarricenses sobre la desaparición.

LEA MÁS: Desaparición de pescador tuvo un desenlace fatal para hombre en San Carlos

LEA MÁS: Cruz Roja da por finalizada la búsqueda de pescador de 66 años que cayó a un río

Además, la muchacha viajó a Panamá y se reunió con la aeronaval durante dos días para pedir ayuda con la búsqueda; sin embargo, no han obtenido ningún rastro de ellos; este jueves regresará a Costa Rica para seguir buscando a su ser querido y a los amigos de él.