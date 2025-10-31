Sucesos

Emergencia en Upala: vivienda colapsa y cruzrojistas buscan a cinco personas

La Cruz Roja coordina un operativo con múltiples unidades para rescatar a cinco personas.

Por Silvia Coto

La Cruz Roja se encuentra atendiendo una emergencia en Aguas Claras, Upala, donde un deslizamiento provocó el colapso de una vivienda, dejando a cinco personas atrapadas.

Según detalló Luis Rodríguez, paramédico de la institución, enviaron cinco ambulancias, un vehículo de rescate de primera intervención y un carro de operaciones al sitio.

Luis Rodríguez de la Cruz Roja da detalles sobre rescate en Upala

Además, se han alertado las regiones de Guanacaste y Alajuela para brindar apoyo en caso de ser necesario.

Rescate de cuerpos, comando de operaciones
La Cruz Roja atiende el colapso de una vivienda en Upala (Rafael Pacheco Granados)

Rodríguez destacó que este tipo de emergencias son complejas y técnicas, y que podrían requerir varias horas para localizar y rescatar a las personas afectadas. Las labores de rescate continúan en curso, mientras las unidades de la Cruz Roja confirman la situación en el lugar.

Noticia en desarrollo.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

