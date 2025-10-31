Emergencia en Upala: vivienda colapsa y cruzrojistas buscan a cinco personas

La Cruz Roja se encuentra atendiendo una emergencia en Aguas Claras, Upala, donde un deslizamiento provocó el colapso de una vivienda, dejando a cinco personas atrapadas.
Según detalló Luis Rodríguez, paramédico de la institución, enviaron cinco ambulancias, un vehículo de rescate de primera intervención y un carro de operaciones al sitio.
Además, se han alertado las regiones de Guanacaste y Alajuela para brindar apoyo en caso de ser necesario.
Rodríguez destacó que este tipo de emergencias son complejas y técnicas, y que podrían requerir varias horas para localizar y rescatar a las personas afectadas. Las labores de rescate continúan en curso, mientras las unidades de la Cruz Roja confirman la situación en el lugar.
Noticia en desarrollo.