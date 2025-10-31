Emergencia en Upala: vivienda colapsa y cruzrojistas buscan a cinco personas

La Cruz Roja se encuentra atendiendo una emergencia en Aguas Claras, Upala, donde un deslizamiento provocó el colapso de una vivienda, dejando a cinco personas atrapadas.

Según detalló Luis Rodríguez, paramédico de la institución, enviaron cinco ambulancias, un vehículo de rescate de primera intervención y un carro de operaciones al sitio.

LEA MÁS: Allanamientos en Batán golpean a la banda del peligroso alias “Tan”

Luis Rodríguez de la Cruz Roja da detalles sobre rescate en Upala

Además, se han alertado las regiones de Guanacaste y Alajuela para brindar apoyo en caso de ser necesario.

La Cruz Roja atiende el colapso de una vivienda en Upala (Rafael Pacheco Granados)

Rodríguez destacó que este tipo de emergencias son complejas y técnicas, y que podrían requerir varias horas para localizar y rescatar a las personas afectadas. Las labores de rescate continúan en curso, mientras las unidades de la Cruz Roja confirman la situación en el lugar.

LEA MÁS: Brutal crimen de hombre que fue apuñalado y quemado en Cartago habría sido por préstamos gota a gota

Noticia en desarrollo.