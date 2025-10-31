Sucesos

Allanamientos en Batán golpean a la banda del peligroso alias “Tan”

Uno de los detenidos estaría vinculado con la banda criminal liderada por Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”

Por Silvia Coto

Los agentes de la Unidad Especial de Apoyo (UEA) del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) realizaron este viernes cuatro allanamientos en el distrito de Batán, Limón, como parte de una operación conjunta con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Allanamiento contra sospechoso de la banda de Tan
Allanamiento contra sospechoso de la banda de Tan (MSP/Cortesía)

La acción policial forma parte de una investigación por los delitos de homicidio y venta de drogas, en la que figuran miembros de la estructura criminal liderada por Jonathan Pérez Méndez, conocido como alias “Tan” o “Perro”, considerado uno de los hombres más peligrosos del Caribe costarricense.

De acuerdo con la información confirmada por las autoridades, uno de los objetivos del operativo estaría vinculado con esta organización criminal. En el lugar fue detenido un hombre de apellido Esquivel, quien fue puesto a las órdenes del Poder Judicial.

Allanamientos en Batán golpean a la estructura del peligroso alias “Tan”

Tan en fuga

Alias “Tan” ha sido señalado por las autoridades como el cabecilla de una red dedicada al narcotráfico, homicidios y ataques armados en la zona de Batán y comunidades vecinas. Según reportes del OIJ, el sospechoso habría huido de la zona meses atrás, luego de ser acorralado por investigaciones judiciales y operativos policiales.

Fuentes judiciales confirmaron que su estructura mantiene vínculos con otras agrupaciones criminales del Caribe, y que tiene relación con Alejandro Arias Monge, conocido como “Diablo”. Tan se encuentra en fuga.

Jonathan Pérez Méndez, alias "Tan"
Jonathan Pérez Méndez, alias "Tan" (OIJ/OIJ)
