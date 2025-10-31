Brutal crimen de hombre que fue apuñalado y quemado en Cartago habría sido por préstamos gota a gota

El atroz crimen del hombre asesinado y quemado en Cartago podría estar relacionado con un tema de los conocidos prestamistas gota a gota.

Así lo reveló una fuente policial a La Teja, la cual confirmó que la mañana de este miércoles el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a tres hombres vinculados con el homicidio.

El OIJ detuvo a tres hombres como sospechosos de asesinar y quemar a otro hombre en Cartago. Foto cortesía para La Teja. (cortesía/El OIJ detuvo a tres hombres como sospechosos de asesinar y quemar a otro hombre en Cartago. Foto cortesía para La Teja.)

Otro detalle importante que también fue revelado por dicha fuente es que las autoridades finalmente identificaron a la víctima del crimen, se trata de Cristian Quirós Abarca, cuyo cuerpo fue encontrado quemado el pasado domingo en una zona boscosa en Santa Elena de Corralillo, Cartago.

En cuanto a los sospechosos, se trata de tres hombres apellidados Araya Jiménez, Arias Flores y Chacón Chacón, quienes fueron capturados en allanamientos realizados en Coope Rosales y Guadalupe de Cartago.

La fuente policial también indicó que, al parecer, en dichos allanamientos se logró encontrar un carro que pertenecía a Quirós, dentro del cual hallaron rastros de sangre.

El cuerpo de Quirós fue encontrado el pasado domingo, a eso de las 6 a.m., por un trabajador de una finca que iniciaba sus labores.

En aquel momento la Policía Judicial no había podido identificar a la víctima, solo dijeron que tenía varios tatuajes y cadenas, una con un crucifijo y otra con la imagen de Cristo.